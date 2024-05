Remont drogi na Pradziada. Turyści muszą liczyć się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami

Pradziad to najwyższy szczyt nie tylko Wysokiego Jesionika, ale też cały Sudetów Wschodnich. Z tego względu jest bardzo popularnym celem obieranym przez Opolan: turystów pieszych, rowerzystów, a w sezonie zimowym również narciarzy.

Na szczycie Pradziada znajduje się charakterystyczna, widoczna z odległości kilkudziesięciu kilometrów wieża z przekaźnikiem telewizyjnym. Z powodu tej infrastruktury na wierzchołek góry prowadzi droga asfaltowa.

Co prawda wjazd na sam szczyt nie jest możliwa dla każdego, ale wielu kierowców chętnie korzysta z możliwości dojazdu do parkingu przy hotelu Ovčárna, po polsku zwanego Owczarnią. Z tego miejsca trasa do pokonania na szczyt to jedyne 3,5 km. Dla porównania, idąc z Karlovej Studanki należy przebyć, w zależności od wariantu szlaku, około 8,5 km. Nie dziwi więc, że wielu turystów chętnie wybiera najkrótszą opcję.