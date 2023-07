Droga w centrum miasta przebudowana za prawie 40 mln złotych. Teraz przez Kietrz jedzie się bezpiecznie i komfortowo

- My wybudowaliśmy m.in. nową drogę, chodnik, rondo i zatoki, a gmina Kietrz przebudowała kanalizację. Wszystko odbywało się jednocześnie i było ze sobą powiązane - mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego. - Kolejna rzecz, która łączy te inwestycje, to unijne dofinansowanie. To jedna z ważniejszych inwestycji w naszym województwie w ostatnich latach.