Dzięki „500+” poprawiła się jakość życia polskich rodzin. Od przyszłego roku kwota wzrośnie do 800 zł miesięcznie

Program "Rodzina 800 plus", który zastąpi wcześniejszy program "Rodzina 500 plus", to inicjatywa rządu mająca na celu wsparcie polskich rodzin wychowujących dzieci. Wraz z nowym programem wsparcie finansowe na każde dziecko wzrośnie od 1 stycznia 2024 z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, ta kwota znacząco wpłynie na poprawę warunków życia wielu rodzin, zwłaszcza tych o niższych dochodach.