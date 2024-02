Dzięki OCRG miliony złotych wsparło opolskich przedsiębiorców. A jak będzie w tym roku? „Nie zwalniamy tempa” Mateusz Majnusz

W 2024 roku Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki nie zwalnia tempa, dążąc do dalszego wsparcia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wkrótce ruszą nabory dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i kulturalnej, gdzie do wydania będzie 222 mln zł. A to nie jedyne wsparcie, jakiego mogą oczekiwać przedsiębiorcy z naszego regionu.