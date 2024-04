Opolskie bez granic. Będzie unijne wsparcie dla gmin na remont mieszkań dla uchodźców

Państwa trzecie, nie tylko Ukraina

Pod koniec marca na przystąpienie do partnerstwa „Opolskie bez granic. Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim z Funduszy Europejskich 2021 – 2027” zgodziła się rada miejska Głuchołaz. Tamtejsze władze chcą uzyskać dofinansowanie wysokości 85 procent kosztów do remontu pustego lokalu sklepowego przy ul. Wita Stwosza, który od lat nie może znaleźć najemcy ani nabywcy. Za ok. 300 – 400 tysięcy złotych można go przebudować na trzy mieszkania dostępne dla osób niepełnosprawnych, bo leżące na parterze.

Projekt wzbudził jednak pewne obawy i zastrzeżenia części radnych, dotyczące przede wszystkim tego, czy lokalne władze będą mieć wpływ na dobór lokatorów.