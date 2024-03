Dzień otwarty na nowym stadionie w Opolu. Setki Opolan przyszły go zobaczyć

Nowy stadion w Opolu. Każdy był pod wrażeniem

Setki Opolan przyszły w niedzielę 24 marca na plac budowy nowego stadionu przy ul. Technologicznej w Opolu. Dzień otwarty Stadionu Opolskiego był pierwszą okazją wejścia do obiektu i zobaczenia go na własne oczy. Stadion odwiedzili też działacze i zawodnicy Odry Opole, która będzie rozgrywała tu swoje mecze.

- Robi wrażenie już teraz - mówi Krystian Małkiewicz z Opola. - Jest bardzo łady z zewnątrz, super wygląda ta przeszklona ściana frontowa. Nie mogę doczekać się, kiedy zostanie zamontowana specjalna elewacja, o której tyle czytałem no i krzesełka na widowni. Wtedy to będzie efekt.

Nowy stadion w Opolu. Zakres prac

Robotnicy cały czas pracują nad murawą przyszłego boiska. Kończą budowę drenażu, równają teren i przygotowują się do wyłożenia go trawą z rolek. Na finiszu jest też zadaszanie trybun. Gotowa jest już część stalowa poszycia, teraz na końcówkach dachu zakładane są przeźroczyste płyty. Dzięki takiemu rozwiązaniu dach nie będzie rzucał dużego cienia a murawa i trybuny będą lepiej doświetlone przez słońce. Wykonawca inwestycji przygotowuje się już też powoli do montażu elewacji stadionu. Będzie to specjalna membrana okalająca budynek. Wykonana zostanie ona z ażurowego materiału z włóka szklanego pokrytego teflonem.