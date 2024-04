Ceny mieszkań na Opolszczyźnie znów wystrzelą w górę? Nowy rządowy program w ogniu krytyki. Deweloperzy skorzystali najbardziej

- Mamy w Polsce od półtora miliona do miliona ośmiuset pustostanów, które mogłyby zostać przekształcone w przystępne cenowo mieszkania. Skupienie się na adaptacji pustostanów do potrzeb mieszkaniowych to sposób na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego bez dodatkowego rozgrzewania rynku. To także szansa na ożywienie opuszczonych obszarów i wspieranie lokalnych społeczności – wyjaśnia Jakiel.