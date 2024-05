Dziś na maturze matematyka. Uczniowie z Kluczborka w dobrych nastrojach, ale czują respekt przed królową nauk

-Egzamin z matematyki, to ruletka, albo się trafi z wynikiem, albo nie – tłumaczy uczennica. - Trzeba to przezwyciężyć. W szkole mieliśmy dużo powtórek, więc powinno mi pójść dobrze. Mimo to nie chciałabym trafić na stereometrię, geometrię analityczną, albo zadanie typu „wykaż że”.