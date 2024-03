Dziwny incydent na drodze przed granicą polsko-czeską. Czescy kierowcy zatrzymali Polaka w ciężarówce. Doszło do awantury

Polska ciężarówka jechała od Jesenika do Głuchołaz. W miejscowości Czeska Wieś kierowca tira, 32-letni Polak wyprzedzał samochód osobowy marki Skoda Superb. Już w trakcie wyprzedzania 46-letni kierowca skody nagle zaczął zjeżdżać na drugi pas i blokować przejazd ciężarówce. Oba samochody otarły się o siebie, po czym skoda zjechała na bok i zatrzymała się, a ciężarówka pojechała dalej.

Czeska policja wyjaśnia, co dokładnie wydarzyło się na drodze krajowej z Jesenika do granicy z Polską w Głuchołazach. Zdarzenie miało miejsce w ostatni piątek (22 marca) tuż po południu. Policja zabezpieczyła nagranie z kamery umieszczonej na przedniej szybie ciężarówki marki renault.

Pościg za Polakiem

W pościg za samochodem ciężarowym ruszyły dwa inne samochody osobowe, próbując go zatrzymać na trasie. Kiedy polski kierowca zatrzymał się na światłach w miejscowości Mikulovice, Czesi w dwóch volkswagenach zablokowali mu dalszą jazdę. Wszyscy wysiedli i na drodze doszło między nimi do słownej awantury, a potem nawet do przepychanki.