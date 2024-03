Estoński piłkarz Odry Opole Artur Pikk może zagrać przeciwko reprezentacji Polski. To bardzo realny scenariusz Wiktor Gumiński

Piłkarz Odry Opole Artur Pikk otrzymał powołanie do reprezentacji Estonii na półfinałowy mecz barażowy o awans do Euro 2024 z Polską. Jest duża szansa, że zobaczymy go w czwartek (21.03) w akcji na PGE Narodowym.