Europejskie Dni Dziedzictwa 2020. Co się będzie działo w województwie opolskim?

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna (od 1991 r.) inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, która ma na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy, kiedy to francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień.

Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, do których wstęp wiąże się z opłatami, lub które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających.