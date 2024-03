Farska Stodoła w Biedrzychowicach do inwentaryzacji. Stowarzyszenie Odnowi Wsi dostało pomoc z Ministerstwa Kultury

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Odnowy Wsi Biedrzychowice napisało projekt „Nasze Skarby” i wysłało go do konkursu Narodowego Instytutu Muzeów. To pierwszy taki konkurs, wsparcia kierowanego do najmniejszych muzeów, tworzonych przez pasjonatów swojej miejscowości czy regionu.

Zainteresowanie pierwszą edycją programu było bardzo duże. Z całego kraju napłynęło 160 wniosków od gminnych instytucji kultury, stowarzyszeń, nawet od straży pożarnych. Pieniędzy z Ministerstwa Kultury o Dziedzictwa Narodowego (1,5 miliona złotych) wystarczyło na 40 projektów.

Z Opolszczyzny wsparcie otrzymała tylko Farska Stodoła w Biedrzychowicach. Projekty dotyczące Izby Pamięci w Głuchołazach i Izby Pamięci w Kopicach trafiły na listę rezerwową.