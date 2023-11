Fogo Futsal Ekstraklasa. Dreman Opole Komprachcice nie sprostał u siebie Widzewowi Łódź

Do tego, że podopieczni trenera Toniego Corredery przegrali po raz czwarty w sezonie najmocniej przyczynił się Kamil Kucharski. Czyli zawodnik, który jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował właśnie barwy Dremana.

Zanim jednak doszedł on do głosu i został głównym bohaterem spotkania, w pierwszej połowie do bramki trafiali inni. Jako pierwsi cieszyli się gospodarze, którym w 14. minucie prowadzenie dał Felipe O MaGoo. Radość w ekipie Dremana nie trwała jednak długo, bo około 120 sekund później wyrównał Daniel Krawczyk. Na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku 1:1.

Wspomniany Kucharski mocno dał o sobie znać po raz pierwszy już na starcie drugiej odsłony. Na jego gola z 22. minuty miejscowi odpowiedzieli jednak błyskawicznie, za sprawą trafienia Denysa Blanka.

Ale kiedy Kucharski po raz drugi zaskoczył defensywę Dremana w 29. minucie, ta bramka okazała się być decydującą dla losów całego meczu.

Dreman Opole Komprachcice – Widzew Łódź 2:3 (1:1)

Bramki: 1:0 O MaGoo – 14., 1:1 Krawczyk – 16., 1:2 Kucharski – 22., 2:2 Blank – 23., 3:2 Kucharski – 29.

Dreman: Lach, Burduja – Blank, Bugański, O MaGoo, Ivanov, Janczak, Kaczka, Parra, Pautiak, Sobota, Szadurski, Szypczyński.

Widzew: Słowiński, Izbiański – Chopyk, Dregier, Freitas, Krawczyk, Krzempek, Kucharski, May, Medon, Ortiz, Portugal.