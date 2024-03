Fortuna 1 Liga. Odra Opole walczyła do końca, ale przegrała z Wisłą Kraków

Ogólnie wszystko, co najciekawsze działo się w tym meczu właśnie po przerwie. Pierwsza odsłona dla bardzo licznie zgromadzonych kibiców na trybunach stadionu przy ulicy Oleskiej nie była zbyt atrakcyjna. Przez większość czasu gra toczyła się w niej na połowie Odry, jednak z prób ataków wyprowadzanych przez Wisłę wynikało stosunkowo niewiele.

I to finalnie gospodarze byli bliżsi tego, by otworzyć wynik przed przerwą. Najbliżej powodzenia był Rafał Niziołek, który w 42. minucie dopadł na piątym metrze do piłki posłanej z rzutu rożnego przez Maksymiliana Hebla. Nie trafił w nią jednak czysto i bramkarz Wisły Alvaro Raton poradził sobie z tym uderzeniem.