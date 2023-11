Fortuna 1 Liga. Trzecie niepowodzenie z rzędu Odry Opole. Tym razem uległa Wiśle Płock

W odróżnieniu od dwóch wcześniejszych potyczek z zespołami z Lubelszczyzny, tym razem opolanie mieli przynajmniej kilka dogodnych szans na trafienie do bramki. Szczególnie pierwsza połowa spotkania w Płocku toczyła się bowiem generalnie na ich warunkach. Już na początku bliski szczęścia był Din Sula, ale po jego strzale piłka odbiła się od słupka. Ten element konstrukcji bramki obił również później Wojciech Kamiński, który był bardzo bliski pięknego trafienia z dystansu.

Te sytuacje poszły jednak w zapomnienie po tym, co wydarzyło się w 36. minucie. Wtedy to właściwie pierwszy raz do pola karnego Odry zbliżyli się gospodarze. I to z jakim skutkiem ... Do bezpańskiej piłki tuż przez "szesnastką" opolskiego zespołu dopadł wtedy Dawid Kocyła, a następnie, precyzyjnym strzałem w długi róg, nie dał szans na skuteczną interwencję Arturowi Haluchowi. Ten gol, zdobyty tak naprawdę z niczego, sprawił, że na półmetku to nieoczekiwanie płocczanie byli w lepszych humorach.