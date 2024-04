Po porażce 4:7 z GI Malalepszy Arth Soft Leszno Dreman Opole Komprachcice nie zagra w półfinale Fogo Futsal Ekstraklasy

Dwa pierwsze mecze były bardzo jednostronne. W pierwszym aż 7:3 wygrał Dreman, który wykorzystał atuta własnej hali. Potem rywalizacja przeniosła się do Leszna, gdzie gospodarze po 31 minutach prowadzili 4:0. Opolanie zmniejszyli rozmiary porażki do 3:4, ale to było wszystko.

Trzeci, rozstrzygający mecz miał zupełnie inny przebieg. Od samego początku był bardzo wyrównany. Strzelanie rozpoczęli gospodarze w 10. minucie, a trafił Daniel Gallego Garcia. Zaledwie minutę później Tygrysy odpowiedziały w osobie Felipe Deyvissona. Do przerwy Leszno prowadziło. Znów na listę strzelców wpisał się Garcia.

W 27. minucie karnego wykorzystał Deyvisson i było już 2:2. Chwilę później Dreman wyszedł na prowadzenie, a gola zdobył Denis Blank. Gospodarzy uratował w 35. minucie Oleksandr Kolesnykov, dzięki któremu zrobiło się 3:3 i o awansie do półfinału zdecydować miała dogrywka.