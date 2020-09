Fragment dk 46 w Grodźcu pod Ozimkiem będzie zamknięty. Mieszkańcy powinni odebrać zaświadczenia

Z wiosek do Ozimka dojedziesz za złotówkę!

Rozwiązanie może być rewolucją komunikacyjną w gminie, bo mieszkańcy - którzy do tej pory mieli problem, by dostać się do miasta - teraz mogą korzystać z połączeń średnio co 1,5 godziny. Od 5 rano do 23. Na razie przez 4 miesiące.