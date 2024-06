Funkcjonariusze KAS zlikwidowali kolejny nielegalny salon gier. W automatach pod Brzegiem znaleziono ponad 7,5 tysiąca złotych

29 maja 2024 roku funkcjonariusze opolskiej KAS skontrolowali lokal, w którym urządzano nielegalne gry hazardowe.

- Po wejściu do środka mundurowi zastali grającego mężczyznę oraz kobietę obsługującą lokal. W pomieszczeniu znajdowały się trzy maszyny zawierające gotówkę z przegranych. W zabezpieczonych automatach znaleziono 7650 zł. Mundurowi przeprowadzili eksperyment procesowy, który potwierdził hazardowy charakter urządzeń. Po zakończeniu kontroli, maszyny do gier zatrzymano i przewieziono do magazynu - czytamy w komunikacie opolskiego KAS.