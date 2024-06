30-latek z Brzegu nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Przewoził w samochodzie blisko 2 kilogramy narkotyków i 1600 tabletek ecstasy Adrian Gajewski

Policjanci z Brzegu zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać ulicami miasta. Podczas przeszukania samochodu kryminalni znaleźli blisko 2 kilogramy narkotyków i ponad 1600 tabletek ecstasy. Odpowie on również za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, szereg wykroczeń drogowych i niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.