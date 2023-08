Główna arteria Głuchołaz będzie modernizowana. Kierowcy i mieszkańcy muszą się pogodzić z utrudnieniami

- Umowa została podpisana, jeszcze w sierpniu chcemy przekazać wykonawcy plac budowy – informuje Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA.

Przebudowywany odcinek to komunikacyjna oś miasta. Zaczyna się na ulicy Wyszyńskiego, biegnie przez dwa główne skrzyżowania, najważniejszy most i drogę prowadzącą do granicy państwa, w kierunku na Mikulovice. W ciągu doby przejeżdża tym odcinkiem kilka tysięcy pojazdów, a ruch lokalny łączy się z tranzytem do Czech.

Zarządca drogi w warunkach przetargu zaznaczył, że prace mają być prowadzone z zachowaniem ciągłości ruchu, ale dopuści też możliwość objazdów na koszt wykonawcy. W ciasnej, śródmiejskiej zabudowie trudno jednak o objazdy, a mostu w tym miejscu nie da się ominąć.

Drogowcy będą musieli podzielić cały remontowany odcinek na mniejsze części (do pół kilometra) i zorganizować na nich ruch wahadłowy, jednym pasem. W ciągu dnia ma być on kierowany ręcznie. W nocy jest dopuszczona sygnalizacja świetlna.