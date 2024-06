Głuchołazy zapraszają turystów na wakacyjny wypoczynek. Na wakacje wybierz Góry Opawskie

Aktywni turyści wybierają górskie wędrówki. Stopniowo np. rośnie liczba gości pokonujących główny czerwony szlak sudecki.

Gmina Głuchołazy ma największą bazę noclegową na Opolszczyźnie, która liczy ok. 3,5 tysiąca miejsc (na całej Opolszczyźnie jest ok. 6,5 tys. miejsc noclegowych). Są tu i luksusowe hotele, i gospodarstwa agroturystyczne i kampingi, dostosowane do przyjmowania kamperów. W tym roku wiosną to kampingi przezywały prawdziwy najazd turystów. Część starych ośrodków pozostaje nieczynna lub czeka na nowych właścicieli, ale po pandemii dynamicznie przybyło kwater w domach i domkach na wynajem.