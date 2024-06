Branża turystyczna szykuje się na dobry sezon wakacyjny. Turystów na Opolszczyźnie może być więcej niż przed rokiem

Nastawienie branży turystycznej na Opolszczyźnie jest bardzo optymistyczne. Już przed rokiem wróciliśmy do liczby turystów takiej jak w roku 2019, czyli przed pandemią. Teraz wszyscy spodziewają się jeszcze lepszego sezonu - komentuje Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która zrzesza większość podmiotów i gmin zainteresowanych turystyką. - Niektóre obiekty mają już pełną rezerwację na początek wakacji.

Opolski GUS policzył niedawno, że w roku 2023 województwo opolskie odwiedziło 345 tysięcy gości, którzy wykupili u nas 707 tysięcy noclegów. Turystów było więcej o 2,5 procent w stosunku do roku wcześniejszego, skrócił się natomiast czas pobytu. To pokrywa się z obserwacjami właścicieli obiektów hotelowych. Ponieważ jest drożej, ludzie skracają czas wypoczynku. Średni czas pobytu nad jeziorami w powiecie nyskim czy w Górach Opawskich to niecałe 3 noce, w Opolu tylko dwie.