Gra o mistrza i uniknięcie baraży wciąż trwa. Kilka dni i wszystko w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej będzie jasne

Szanse na triumf w rozgrywkach wciąż mają trzy drużyny. Aktualnie trzeci w stawce iPrime Bogacica ma je jednak tylko iluzoryczne. Do prowadzącej w tabeli Małejpanwi Ozimek, z którą zresztą w środę (29.05) zmierzy się w 29. kolejce, traci bowiem sześć "oczek". Od drugiej w stawce Stali Brzeg beniaminek ma natomiast o cztery punkty mniej, a teraz brzeżanie mierzą się z outsiderem rozgrywek - Pogonią Prudnik.

Wszystko wskazuje więc na to, że walka o 1. miejsce trwać będzie do ostatniej serii gier, która w całości zostanie rozegrana w sobotę 1 czerwca. Na ten moment karty rozdaje jednak Małapanew, której do wygrania 4 ligi wystarczy zdobycie czterech punktów w dwóch ostatnich meczach.

Cztery zespoły wciąż będą w nich walczyć o to, by po 30. kolejce uniknąć znalezienia się na barażowych miejscach 13. i 14. Obecnie na nich znajdują się odpowiednio Odra II Opole i LZS Domaszkowice, ale wciąż mogą do tego grona trafić także Po-Ra-Wie Większyce i LZS Walce.