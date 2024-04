Historyczny sukces Weroniki Antoszczyk z Gwiazdy Dobrzeń Wielki. Zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy juniorów

Podczas europejskiego czempionatu, który rozegrany został w portugalskim Guimaraes, Weronika Antoszczyk startowała w parze z Klaudią Szczęściak, na co dzień zawodniczką Zawiszy Bydgoszcz. W kwalifikacjach zajęły one 9. miejsce - ostatnie premiowane awansem do konkursu finałowego. W nim już na dobre "rozwinęły skrzydła", co zaowocowało historycznym wynikiem w skokach na trampolinie dla całej Polski.

- Na medal mistrzostw Europy juniorów wśród kobiet czekaliśmy aż 36 lat, od 1988 roku - podkreślił Adam Antoszczyk, główny trener kadry narodowej. - Wejście do finału, a następnie walka o podium były celami postawionymi przez Weroniką i Klaudią. Pokazały one już bowiem próbkę swoich możliwości podczas listopadowych mistrzostw świata w Birmingham, gdzie zajęły 5. miejsce. Podczas mistrzostw Europy w Guimaraes konkurencja też była jednak bardzo mocna i trzeba było naprawdę mocno się napracować już na sam awans do finału. Dziewczyny musiały wykonać bardzo dobrze zsynchronizowane skoki, o odpowiedniej skali trudności, by zanotować tak duże osiągnięcie.