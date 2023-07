Horoskop dzienny na piątek 28 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

HOROSKOP DZIENNY na piątek 28 lipca 2023 roku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek 28.7.2023 roku. Jaki dziś będzie dzień? Horoskop dzienny odpowie na to pytanie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Nie trzeba tak się nadymać, żeby wyszło na twoje. Horoskop dzienny dla Wodnika na piątek 28 lipca radzi: Bez obrażania się powiedz, o co ci chodzi i jakie są twoje oczekiwania.

Horoskop dzienny: Ryby

Horoskop dzienny na piątek 28 lipca dla Ryb podkreśla: Na dziś nie planuj żadnych większych przedsięwzięć, nie będzie na to ani czasu, ani siły. Zrób tyle, ile dasz radę. Wszak zaraz zaczyna się weekend!

Horoskop dzienny: Baran

Do weekendu zostało Ci naprawdę niewiele, więc zbierz się, zmotywuj i dokończ dzieła. Horoskop na piątek 28 lipca dla Barana mówi, że poczujesz wtedy naprawdę wielką satysfakcję.

Horoskop dzienny: Byk

Nie miej pretensji do współpracownika, że idzie na urlop. To jego święte prawo, zwłaszcza w wakacje. Horoskop dzienny na piątek 28 lipca mówi, że przez kilka dni poradzisz sobie z jego obowiązkami.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Żeby mieć siłę do pracy, trzeba też czasem się zregenerować. Horoskop dzienny na piątek 28 lipca dla Bliźniąt podkreśla: Nie odmawiaj więc sobie przyjemności i odpoczynku. Weekend to na to bardzo dobry czas.