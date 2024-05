Przegląd prasy 18.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

HOROSKOP dzienny na sobotę 18 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 18.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Magdalena Radłowska w światowej stolicy mody żyje od blisko 30 lat. Amatorka pasję do sportu odkryła dzięki... trudnemu rozstaniu. Aby zjeść w domu rodzinnym ulubione danie przemierzyła ponad 1,3 tys. kilometrów, odwiedzając na dwóch kółkach 7 państw.

Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może się wydarzyć w sobotę 18.05.2024. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (sobotę, 18.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

Poznaj go bliżej Pro dizajn Odkryj niesamowitą por...

Poznaj go bliżej Pro dizajn Odkryj niesamowitą por...

W piątek (17 maja) w ratuszu w Byczynie został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli. Nagrody laureatom wręczał m.in. Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Polacy uwielbiają memy, a internauci kochają je tworzyć. Tym razem przedstawiamy Wam nową dawkę memów o wypłatach Polaków. Można się uśmiać. Zapraszamy do naszej galerii!

Rowerzystom często się obrywa. Tym razem oberwało im się w internecie, a to wszystko za sprawą internautów, którzy przygotowali dawkę nowych memów na ich temat. Zapraszamy do naszej galerii!

Brak deszczu oraz wysokie temperatury stwarzają idealne warunki do wzniecenia i rozprzestrzeniania się ognia. W opolskich lasach od wielu dni utrzymuje się drugi stopień zagrożenia pożarowego.

Polacy uwielbiają memy. Tym razem internauci skupili się na śpiochach. Kto z nas nie lubi dłużej poleżeć w łóżku, zwłaszcza gdy ma dzień wolny? Zapraszamy do naszej galerii.

Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!