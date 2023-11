IMGW Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu ostrzega przed nadmiernym oblodzeniem. Ślisko będzie na terenie całego województwa opolskiego KM

Późną jesienią przy powstającym oblodzeniu uważać muszą kierowcy i piesi. Trudne warunki dotyczą chodników i dróg. Zdjęcie poglądowe. Anna Kaczmarz / Polska Press

Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu zapowiada oblodzenie 1 stopnia we wszystkich powiatach województwa opolskiego. IMGW zachęca do zachowania ostrożności na świeżym powietrzu.