Inauguracja roku akademickiego na opolskim Uniwersytecie WSB Merito. Studentów im nie brakuje

- Część studentów sądzi, że wystarczy tylko posłuchać przez telewizor czy komputer jakiejś dostarczanej wiedzy, ale to nie jest studiowanie. Studiowanie to także kontakt społeczny, z ludźmi, grupą. Zawiera się przyjaźnie, miłości. To najlepszy okres, jakie człowiek ma w życiu - przekonuje prof. dr hab. inż. Jacek Mercik.