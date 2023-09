Inauguracja sezonu w wykonaniu Mickiewicza Kluczbork do zapomnienia

Reprezentant Opolszczyzny nienajlepiej rozpoczął mecz. Od pierwszych akcji miejscowi borykali się z problemem ze skutecznością w ataku (27 procent), co było głównym podwodem porażki w premierowej odsłonie. Mimo to Astra nie potrafiła sobie stworzyć znaczącej przewagi, a w niektórych momentach – głównie za sprawą zagrywki – Mickiewicz wychodził na prowadzenie. Do wygrania seta to jednak nie wystarczyło.

W drugiej partii dominował inny element – blok. Była to nadzieja i jednocześnie bolączka dla obu ekip w zależności od momentu rywalizacji. Z tą różnicą, że goście z Nowej Soli mogli liczyć też na atak, a gospodarze… nie. Swoich sił szukali za to w polu zagrywki, zdobywając tym elementem dwa punkty. Procent skuteczności w ataku wprawdzie był delikatnie większy niż w pierwszym secie, ale wciąż na tyle mały, że w kluczowym momencie seta nie dało się go wykorzystać do przechylenia szali na swoją korzyść.