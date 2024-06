Jak organizatorzy zlotu zabytkowych traktorów w Solcu wylansowali modę na stare rolnictwo. Ta impreza ma już swoją markę

Przed rokiem maskotką zlotu były trzy rewelacyjnie odnowione ciągniki niemieckie Lanz Bulldog. Takie sztuki mają tylko jeden cylinder, za to o pojemności 10 litrów. Uruchamianie maszyny to prawdziwy rytuał, bo najpierw trzeba rozgrzać gruszę żarową za pomocą specjalnej lampy lutowniczej.

- W tym roku my przywozimy po raz pierwszy 6 cylindrowego MAN-a - mówi Marcin Kus. - To przeróbka z lat 70-tych, co jest wpisane do dokumentów, bo takich traktorów nie produkowano. Przyjadą te same trzy Bulldogi, co przed rokiem. Na pewno pojawią się amerykańskie ciągniki trójkołowe. Dla tych co lubią peerlowską nostalgię, nie zabraknie Ursusów czy Zetorów.