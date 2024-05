Jan Wróblewski włączy latarnie uliczne w Strzelcach Opolskich. Do końca maja znów powinny świecić

Sposób na oszczędności

Samorząd podjął decyzję o wygaszaniu świateł jeszcze z końcem 2022 r. w odpowiedzi na wezwanie rządu, do ograniczenia zużycia energii o 10 proc. w związku z kryzysem energetycznym.

Początkowo mieszkańcy byli wyrozumiali dla tego sposobu oszczędzania, ale z czasem ciemności na ulicach wzbudzały coraz większe kontrowersje. Ludzie domagali się włączenie światła tym bardziej, że w sąsiednich gminach latarnie świeciły całą noc.

W październiku 2023 r. radni gminy Strzelce Opolskie wezwali nawet ówczesnego burmistrza Tadeusza Goca do natychmiastowego przywrócenia oświetlenia. Uchwała nie została jednak zrealizowana, bo jak wskazywał Tadeusz Goc, doprowadziłoby to do wzrostu rachunków o 1,6 mln zł w skali roku (według ówczesnych wyliczeń).