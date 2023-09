Janusz Kowalski: "Nie ma zgody na to, aby zagraniczne koncerny żerowały na polskim rynku"

Jako wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi już pracuję nad konkretnymi zapisami, które znajdą się w tym projekcie. Będą to zmiany umożliwiające wprowadzenie lokalnej półki w sklepach, co znacząco będzie wspierać polski rolników i przetwórców. Do tej pory sieci detaliczne wykorzystywały swoją przewagę kontraktową i płaciły polskim przetwórcą oraz rolnikom bardzo niskie kwoty za ich produkty. Natomiast marże zagranicznych koncernów cały czas rosną. Musimy również powiedzieć wprost, że polskie produkty, zwłaszcza lokale są najlepszej jakości. Zarówno warzywa, owoce jak i produkty mleczarskie, dlatego tu zyska również klient.

Z drugiej strony mamy Koalicję Obywatelską i jej kandydata Michała Kołodziejczaka, który został przedstawiony jako ten, który będzie jeździł do Brukseli żeby załatwiać interesy rolników. Jak pan ocenia ten pomysł?

15 października kończy się tzw. zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i innych nasion. Jest to zakaz Komisji Europejskiej ustanowiony na wniosek Polski, jednak tylko do 15 października, choć polski rząd chciałby aby obowiązywał do 31 grudnia, tak żeby rolnicy mogli swoje produkty sprzedać po dobrych cenach. Nie ma zgody na to aby w interesie zagranicznych koncernów, szczególnie holenderskich i niemieckich, które wyprowadzają produkcję żywności poza UE i chcą zarabiać na handlu, żerować na polskim rynku. Mówimy tu stanowcze nie. Musimy również pamiętać kto odpowiada za ten atak, za chęć zniesienia zakazu.

Mianowicie kto?

Europejska Partia Ludowa, która ma swojego szefa, Niemca, oraz szefową Komisji Europejskiej, również Niemkę i komisarza ds. handlu który wywodzi się z EPL. To EPL, do której należą zarówno PO jak i PSL, czyli partia Donalda Tuska oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, uderza w polskich rolników. Co zrobią tutaj politycy PO, który na co dzień potakują eurokratom i Niemcom? Czy będą protestować? Oczywiście dla niepoznaki próbują wcisnąć Polakom polityczną ściemę, jednak Polacy są mądrzy i spostrzegawczy. Gdy ostatnio w Hajdukach rozmawiałem z rolnikami, to ci ludzie doskonale wiedzą, że to robota Komisja Europejskiej, że to eurokraci odpowiadają za ich problem. Natomiast co do pana Michała Kołodziejczaka, to musimy pamiętać, że jest to skompromitowany działacz, nazywany „Judaszem polskiej wsi”, który połasił się na dobre miejsce na liście wyborczej oraz dietę parlamentarną, co zaoferował mu Donald Tusk.