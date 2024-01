Janusz Nosacz to ulubieniec Polaków. W którym zoo można zobaczyć sympatycznego nosacza sundajskiego? Zobacz najlepsze memy

Janusz Nosacz - memy z jego udziałem królują w polskim internecie

W którym zoo można zobaczyć nosacza sundyjskiego

Ogrody zoologiczne są okazją do obejrzenia wielu egzotycznych gatunków zwierząt. W zoo w Opolu możemy oglądać lwy, tygrysy czy goryle.

Nosacza sundyjskiego (zwanego również nosaczem trąbowym) niestety nie zobaczymy. Mało tego, nie spotkamy go w żadnym ogrodzie zoologicznym w Polsce ani w całej Europie!

Nosacz sundajski to gatunek zagrożony wyginięciem. Na świecie żyje tylko kilka tysięcy tych małp z rodziny koczkodanowatych. Zwierzę to żyje wyłącznie na Borneo, w lasach namorzynowych i deszczowych. Żeby go zobaczyć na żywo, trzeba wybrać się na egzotyczne wakacje. Autorzy podróżniczego bloga PodróżOdbyta.com zobaczyli go w Parku Narodowym Bako na Borneo.