Słoń Taruka, hipopotam Fredzio. Archiwalne zdjęcia z zoo w Opolu przywołują tyle wspomnień!

Artur Janowski ma w swoich zbiorach nie tylko zdjęcia Fredzia z Opola, ale także z jego dzieciństwa w Warszawie!

Wielką atrakcją opolskiego zoo były także niedźwiedzie.

- Kiedyś w Opolu wiosnę zwiastowały nie tylko odwilż i przebiśniegi, ale też pobudka niedźwiadków w opolskim zoo! Ogród Zoologiczny w Opolu słynął z hodowli tych zwierząt, ostatnim była Westa, którą w czasie wielkiej powodzi wywieziono do zoo w Łodzi - opowiada Artur Janowski.

Zainteresowanie zwiedzających wzbudzał też tygrys sumatrzański. W 1959 roku przyjechał on z niemieckiego cyrku Buscha.

- Przed wojną był to słynny wrocławski cyrk, po wojnie reaktywowano go w Niemczech Wschodnich. Ponoć - jak informowała ówczesna „Trybuna Opolska" - tygrys nie chciał już występować na arenie i dlatego trafił za darmo do Opola - mówi Artur Janowski.