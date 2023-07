Janusz Stefanko i Radosław Roszkowski przekładają swoją pasję na kolejne książki

- A pan Janusz odpowiada przede wszystkim za warstwę merytoryczną - wyjaśnia z kolei Radosław Roszkowski. - Również nieco się udzielam pod tym względem, ale to nie ja wiodę prym. Należy również zaznaczyć, że nie zawsze tworzymy książki jedynie we dwójkę. Nieocenionej pomocy przy niektórych lekturach udzielili nam choćby panowie Bogdan Kociński, Piotr Czaczka, Damian Wicher czy Mieczysław Matczak. Co również warto zaznaczyć, pieniądze przeznaczane na wydawane przez nas książki nigdy nie pochodzą ze środków budżetowych. Zawsze poszukuję na to finansów zewnętrznych.

Janusz Stefanko: - W niektórych bibliotekach oraz archiwach znają mnie już chyba na pamięć. I to nie tylko w Opolu, ale również choćby w Katowicach czy Gliwicach. Mam również kontakt z fanatykami sportu z różnych zakątków Polski. Nie zawsze jednak w ten sposób udawało mi się pozyskać pożądane informacje. Czasami zdarzało się, że w odpowiedzi na moją prośbę słyszałem pytanie „po co ci to?” i na tym temat się kończył.

Radosław Roszkowski: - Mnie z kolei przeraża, że niektóre związki, instytucje oraz kluby kompletnie nie dbają o swoje archiwa. Nie mam nikomu za złe tego, że większość klubów w naszym województwie, nawet tych największych, nie doczekała się żadnej monografii. Ale, wyjąwszy sytuacje od człowieka niezależne, doprowadzenie do zniszczenia archiwów to dla mnie coś kompletnie niezrozumiałego. Przez to już później po prostu niektórych rzeczy nie da się do końca wiernie odtworzyć. Mnóstwo pracy wymaga choćby znalezienie poprawnych imion i nazwisk. W książce to dwa słowa, a czasami trzeba szukać tych informacji nawet w urzędach stanu cywilnego.

- Nie raz podniosłem głos na pana Janusza, bo terminy goniły, a czegoś nam brakowało. W drugą stronę bywało podobnie, kiedy wydanie książki było odkładane w czasie. Każdy z nas ma jednak pełną świadomość, że tworzenie książek nieuchronnie wiąże się z takimi rzeczami. Przy ekspresowym tempie prac, jesteśmy w stanie stworzyć dzieło od podstaw w ciągu roku, ale lepiej jest dać sobie na to więcej czasu. Pasja pasją, ale nie można dopuścić do tego, by przerodziła się ona w coś niezdrowego - przyznaje Radosław Roszkowski.

W przypadku Janusza Stefanki, zainteresowanie historią opolskiego sportu trwa już od około 30 lat.

- Wszystko zaczęło się w 1992 lub 1993 roku, kiedy to, jako młody chłopak, zacząłem działalność w lokalnym podokręgu piłki nożnej - wspomina Janusz Stefanko. - Wtedy złapałem bakcyla, z czasem nawiązałem kontakt z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej i zacząłem zbierać informacje, które później wykorzystywałem w różnych publikacjach. To ja także kilkanaście lat temu wyszedłem do pana Radosława z inicjatywą nawiązania współpracy, która trwa w najlepsze aż do dziś.