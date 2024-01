Jeniecki Marsz Śmierci z Lamsdorf. Minęła 79. rocznica tragicznych wydarzeń. "To był koszmar"

W styczniu 1945 roku w obozie jenieckim Stalag 344 Lamsdorf i w podległych mu jednostkach w okolicy przebywało ok. 22 tysięcy brytyjskich jeńców wojennych. Walczyli w oddziałach brytyjskich, ale byli żołnierzami 29 różnych narodowości, zdarzali się nawet Hindusi i Sikhowie. Tylko 700 najbardziej chorych więźniów wywieziono samochodami. Resztę pod eskortą gnano 800 kilometrów na zachód, uciekając przed frontem.

Marsz śmierci z Lamsdorf

Jeńcy słyszeli odgłosy frontowych walk, wiedzieli, że zbliża się do nich front wschodni i że szybko przesuwa się także front zachodni. Czekali na dzień, kiedy straże znikną, a obozową bramę przekroczą oddziały wyzwolicieli. Po ogłodzeniu ewakuacji mieli czas na spakowanie do plecaków najbardziej potrzebnych rzeczy: odzieży, butów, koców.

- Każdy otrzymał 1,5 paczki czerwonokrzyskiej (paczki żywnościowe przysyłane do obozu przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż). Niemcy opróżniali swoje magazyny. Podobno Rosjanie znajdowali się w odległości 20 kilometrów (…). Mieliśmy nadzieję, że Niemcy i nas wywiozą ciężarówkami. Nadzieje rozwiały się na porannym apelu. Powiadomiono nas, że ewakuacja nastąpi piechotą – opisywał inny jeniec Norman A. Leonard.

- Pospiesznie wykopałem zestaw łańcuchów, ukryty w miejscu pracy. Byłem zdeterminowany, by zabrać je ze sobą, aby wszystkim pokazać przez co przechodziliśmy przez te wszystkie miesiące. Oprócz tego zabrałem brytyjskie wojskowe buty, jeden grubo szydełkowany koc, zrobiony z szalików i swetrów. Włoski plecak, w którym było tysiąc papierosów, które jakimś cudem otrzymałem od kuzynki. Ćwierć funta herbaty, którą przysłała mi matka. I oczywiście brytyjską bożonarodzeniową paczkę czerwonokrzyską, które rozdawano przy bramie kiedy wychodziliśmy – wspominał kanadyjski szeregowiec Jack Poolton.

Po Brytyjczykach w kolejnych dniach z obozu wypędzono jeńców radzieckich, polskich, jugosłowiańskich i włoskich. Jeńcy nie wiedzieli dokąd są prowadzeni. W grupach po ok. tysiąc osób pokonywali pieszo ok. 20 – 30 kilometrów dziennie po bocznych drogach. Szli w śniegu, w mrozie dochodzącym do kilkunastu stopni. Jeńcy przez całe miesiące mieli ograniczone możliwości ruchu fizycznego, brakowało im kondycji. Po pierwszym dniu marszu zaczęli się gremialnie pozbywać zbędnych rzeczy z bagażu na plecach. Zostawili je już na pierwszym noclegu w Skoroszycach koło Grodkowa.

Rozdział paczek od Czerwonego Krzyża Archiwum www.prisonofwarmuseum.com