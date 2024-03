Tak wyglądał Prudnik po wejściu Armii Czerwonej. Minęła 79. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń

W sobotę, 17 marca 1945 roku, uderzenie wojsk radzieckich od strony Ścinawy dotarło aż do Niemysłowic pod Prudnikiem.

Tego dnia przed południem wśród mieszkańców Neustadt Oberschlesien, czyli dzisiejszego Prudnika, rozeszła się wieść, że mają natychmiast opuszczać swoje domy, bo zbliża się front. Urzędowe komunikaty od dawna ostrzegały, żeby nie zostawać w miastach zajmowanych przez Armię Czerwoną, bo obcy żołnierze są bezkarni i bardzo groźni dla cywilów.

- Znajomy przyjechał po nas konnym wozem i zabrał nas na stację kolejową – wspominała dziennikarzowi „NTO" Janina Mokrska (zmarła w 2019 roku, w wieku 90 lat), która wówczas miała niecałe 16 lat. – Na stacji czekaliśmy 5–6 godzin, zanim przyjechał pociąg. Wszędzie było pełno uciekinierów, kobiet i dzieci. Około 17:00 pociąg ruszył w stronę Nysy, ale przejechał tylko kawałek i ostrzelały do radzieckie armaty. Wybuch, ogień, straszny krzyk. Ludzie w panice wyrzucali dzieci przez okna wagonów. Pociąg stał na nasypie. Wszyscy spadali i staczali się po wysokiej skarpie. Pamiętam, że biegliśmy do rzeki. Wskoczyłam do wody i przenosiłam młodsze rodzeństwo. Potem przez park i leśną drogą do wioski Dębowiec. Byliśmy wszyscy, cali, ale bez dokumentów, bez pieniędzy, bez żadnego bagażu czy prowiantu. Siedliśmy głodni na schodach przed gospodą. Jakiś żołnierz dał nam chleb, a mama łamała go i dzieliła między dzieci.