Kasiura, Opioła i Sonik. Kandydaci na burmistrza Krapkowic zmierzyli się w debacie. Nie brakowało uszczypliwości

Denis Opioła wskazywał, że istotna jest budowa mieszkań. Zarzucił przy tym Andrzejowi Kasiurze, że w tej kwestii niewiele się dzieje.

- To, że program budowy mieszkań się ślimaczy, to wina procedur i dofinansowania ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. My jesteśmy już w trakcie naboru do programu i mamy gotową dokumentację - odpowiedział Kasiura.