Radni Macieja Sonika będą dalej rządzić w powiecie krapkowickim. Podpisano umowę koalicyjną

Wyniki wyborów samorządowych w powiecie krapkowickim

- Większość radnych przyszłej rady powiatu podpisała już porozumienie koalicyjne, które zakłada kontynuowanie przez nas misji prowadzenia spraw powiatu krapkowickiego przez następną kadencję - ogłosił Maciej Sonik, szef komitetu. - Porozumienie oznacza, że będziemy dysponowali większością bezwzględną w radzie powiatu kadencji 2024-2029.

- To były nasze pierwsze wybory, jako komitetu Partnerstwo - mówi Marek Śmiech. - Uzyskaliśmy ogromny mandat zaufania od wyborców. Będziemy merytorycznie pracować na rzecz rozwoju powiatu krapkowickiego.

To jednak nie koniec walki wyborczej o samorządy, bo w grze jest jeszcze rywalizacja o urząd burmistrza Krapkowic. Tam o reelekcję ubiega się Andrzej Kasiura z komitetu „Dla Krapkowic”, który w drugiej turze spotka się z Maciejem Sonikiem. Obaj panowie rywalizowali już o to stanowisko już kilkukrotnie i to do tej pory to Kasiura wygrywał.