Każdego roku spotykają się w rocznicę katastrofy smoleńskiej. W ramach inicjatywy obywatelskiej w Głubczycach mówili o Katyniu i Smoleńsku

- Spotykamy się nie jako czciciele śmierci, ale jako wyznawcy życia. Spotykamy się, bo chcemy pamiętać, a pamięć to cecha ludów cywilizowanych – mówił Stanisław Tomczak, jeden z inicjatorów rocznicowych wieczornic. – Pamiętać i czcić zmarłych to godne i sprawiedliwe, i nie może nam nikt tego prawa zabrać. Mimo wyszydzania, hańbienia poniekąd, które nas dotyka.

Przypominano, że przywoływani są ludzie, którzy byli na służbie we wspólnej, polskiej sprawie. – To byli członkowie całego społeczeństwa. Bez najmniejszych różnic. Od lewej do prawej strony. Byli profesorowie, lekarze, prawnicy, generałowie, był prezydent z małżonką. Najwyżsi nasi przedstawiciele. Ale to nie tylko inteligencja, w prostym człowieku przecież też jest serce patrioty – przekonywał Stanisław Tomczak.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. Głównie starszych, ale były też wyjątki.