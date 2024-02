Każdy sposób na piratów drogowych jest dobry. Mieszkańcy zrobili fotoradar ze słoika i trytytek. I działa! Kierowcy od razu hamują

Dopiero z bliska widać, że ten fotoradar jest jakiś dziwny. Zamontowany na pieńku po wyciętym drzewie , ma też zaślepione miejsce na aparat. Jest to bowiem tylko atrapa. Ale paradoksalnie działa! Kierowcy hamują przed żółtym fotoradarem i jadą wolniej.

- Ta moja budka stoi całkowicie legalnie. Na moim terenie, na mojej łące, nie wchodzi w pas drogowy. Do tego na skrzynce jest napis, że jest to budka lęgowa - wyjaśnia Tomasz Ludyga, który w Obłąkach prowadzi pasiekę oraz facebookowy fanpage „Bujać w Obłąkach”.

Na mapie Google ktoś zaznaczył już fotoradar w Obłąkach, oznaczając go jako... atrakcję turystyczną. Ale nie chodzi tutaj o zabawę, tylko o próbę obrony przed piratami drogowymi.

DW 494 to bardzo ruchliwa trasa, zwłaszcza że dla kierowców z Opolszczyzny jest to ulubiona (bo najszybsza) trasa do Warszawy, przez Olesno i Częstochowę.

- Tylko w ciągu ostatnich kilku lat dwóch mieszkańców malutkich Obłąków zostało śmiertelnie potrąconych na tej drodze, kiedy jechali rowerem. Do tego nastolatek z Obłąków został potrącony, kiedy jechał skuterem i chciał skręcić w lewo. Trzy lata temu lądował tutaj śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kiedy kierowca wjechał w budynek stojący przy drodze - wylicza Tomasz Ludyga.

Pomysł na ustawienie fejkowego fotoradaru pan Tomasz zaczerpnął z internetu. A ludzka pomysłowość nie zna granic. Fotoradary ludzie potrafią zrobić nawet z kartonu, folii, rury kanalizacyjnej i słoika!