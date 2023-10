Kierowca motoroweru próbował uciec przed policją do lasu. Był kompletnie pijany. Co on sobie wyobrażał?

Sprawca zdarzenia uwagę krapkowickich policjantów przyciągnął przez to, że nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Funkcjonariusze, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, podjęli próbę zatrzymania go. Motorowerzysta nie zatrzymał się jednak do kontroli. Gwałtownie przyspieszył i skręcając w drogę gruntową, próbował uciec w kierunku lasu. Po chwili porzucił motorower i ucieczkę kontynuował pieszo.

Po kilkuminutowym pościgu mężczyzna został złapany. Okazało się, że ma we krwi ponad dwa promile alkoholu, nie ma za to prawa jazdy. Zostało mu ono zabrane kilka lat temu również za jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz 46-latek czeka na wyrok sądu w jego sprawie, grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.