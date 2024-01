Kolędy łączą pokolenia. Niezwykły przegląd zorganizowano w Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach

To właśnie w tej sali widowiskowej w Rudnikach co roku organizowany jest festiwal jazzowy, ponieważ to właśnie przy ul. Okólnej 2 mieści się Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach.

Tym razem nie grano jazzu, ale śpiewano kolędy.

Co roku pod patronatem proboszcza parafii w Rudnikach ks. Krzysztofa Błaszkiewicza oraz wójta gminy Rudniki Grzegorza Domańskiego organizowany jest Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędy łączą pokolenia”.

21. przegląd „Kolędy łączą pokolenia” rozpoczęły Orkiestra Dęta z Żytniowa oraz Zespół Folklorystyczny „Rudniczanie”. Po nich wystąpili także: