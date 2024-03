Laury Ziemi Strzeleckiej wręczone. W tym roku przyznano siedem nagród. Zobacz do kogo trafiły

Podczas gali wręczono także dwie statuetki specjalne. Te nagrody przyznawane są przez zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za wieloletnią działalność na rzecz "małej ojczyzny". W tym roku wręczono dwa laury specjalne. Otrzymali je:

- Nagrodzeni to osoby, które działają w różnych obszarach. Ale łączy ich to, że swoją pracą przyczyniają się do rozwoju Strzelec Opolskich i okolic. Właśnie takich ludzi chcemy wyróżniać i pokazywać - mówi Waldemar Piontek, jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka.