Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy

Uczą różnych przedmiotów, mieszkają i pracują w różnych miejscach, różny też jest ich wiek. Z pewnością łączy ich jedno – doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. 76 opolskich nauczycieli odebrało awanse na stopień nauczyciela dyplomowanego. Piątkowe (15 grudnia) wydarzenie zorganizowało Opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu.

- To jest jedno z ważniejszych wydarzeń w karierze zawodowej nauczyciela. To najwyższy stopień awansu zawodowego wieńczący długotrwały okres przygotowawczy. Uzyskując ten stopień nauczyciele mają nie tylko gratyfikację finansową, ale też poczucie spełnienia w pełnionej przez siebie misji - wyjaśnia Artur Zapała, opolski wicekurator oświaty.

Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, gospodarz miejsca uroczystości, nazwał awansowanych pedagogów „elitą stanu nauczycielskiego województwa opolskiego”.

- To państwo kształtujecie dar najcenniejszy, jakim są młodzi ludzie. To od was zależy jakie jest ich wykształcenie, przygotowanie zawodowe, ale też wychowanie w naszym państwie - mówił do zgromadzonych Sławomir Kłosowski. – Dziękuję za dotychczas konsekwentnie realizowanie waszej służby.