Kolejna rada nadzorcza dla prezydenta Opola. Tak Arkadiusz Wiśniewski dorabia korzystając ze swoich politycznych koneksji

Prezydent miasta Opola jest jednym z najlepiej zarabiających samorządowców w Polsce. Jego roczne dochody tylko z tytułu pełnienia urzędu wynoszą ponad ćwierć miliona złotych rocznie. Ale to nie wszystko, bo Arkadiusz Wiśniewski dorabia także w radach nadzorczych, gdzie dostaje się dzięki swoim politycznym koneksjom. Tak trafił do rady spółki Koleje Śląskie a także brzeskich wodociągów. Z oświadczenia majątkowego za rok 2022 roku wynika, że w tej pierwszej zarobił ponad 70 tysięcy złotych a w drugiej ponad 50 tysięcy zł.

I choć oświadczenie majątkowe za rok 2023 zostanie opublikowane dopiero za kilka miesięcy, to okazało się, że prezydent Opola ma kolejną radę nadzorczą. W tym roku został bowiem członkiem rady Energetyki Cieplnej w Kępnie (woj. wielkopolskie). Skąd się tam wziął? Złożyliśmy oficjalne zapytanie w tej sprawie do władz gminy Kępno, ale nie udzielono nam odpowiedzi. Podobnie jak na pytanie, ile tam zarabia. Światło na tę nominację rzuca jednak fakt, że burmistrz Kępna Piotr Psikus trafił w tym roku do rady nadzorczej… Zakładu Komunalnego w Opolu. Urząd Miasta w Opolu tłumaczy, że o powołaniu Piotra Psikusa zdecydowało „ogromne doświadczenie na niwie komunalnej” – jak czytamy w odpowiedzi na nasze zapytanie.