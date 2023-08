Kolejne zatrzymania Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. W ostatnim czasie przemytnicy się uaktywnili

Jak dodaje, obecnie z obcokrajowcami prowadzone są czynności zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach tzw. readmisji. Ponadto usłyszą oni zarzuty przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu tj. art. 264 § 2 KK.

Wobec kierowców wszczęte zostaną postępowania karne, w ramach których zostaną im postawione zarzuty organizowania i pomocy w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom tj. art. 264 § 3. Kodeksu Karnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto zostanie sporządzony wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.