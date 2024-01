Kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum Głuchołaz. Modernizacja „krajówki” dopiero się rozkręca

Przejazd przez centrum Głuchołaz w godzinach szczytu trwa nawet 20 – 40 minut, co dla mieszkańców stało się powodem narzekań. Aby ułatwić ruch w mieście władze Głuchołaz otworzyły dla wszystkich ruch na wąskiej ul. Matejki, która normalnie jest dostępna tylko dla mieszkańców. Można nią objechać korek jadąc od strony Nysy, skręcając z ul. Wyszyńskiego na osiedle Tysiąclecia i do Jarnołtówka.

Remont kilometrowego odcinka DK 40 w Głuchołazach potrwa do roku 2025. Poza nową drogą, rondem na skrzyżowaniu z ul. Andersa, powstanie także nowy, wyższy most nad rzeka Białą Głuchołaską. Wykonawca prac przygotowuje się obecnie do budowy mostu tymczasowego, który znajdzie się tuz powyżej starego mostu Andrzeja.