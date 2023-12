Komentarz Bolesława Bezega: Elity w labiryncie obowiązku

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia jeszcze całkiem niedawno w naszym kraju - osiem lat temu szczęśliwie to się zmieniło, ale obecnie wisi nad nami widmo powrotu tamtego systemu sprawowania władzy. Można mieć zastrzeżenia co do sposobu dzielenia przez rząd Zjednoczonej Prawicy wytwarzanych przez Polaków dóbr, ale faktem jest, że dopiero ten rząd zaczął owe dobra materialne przekierowywać na sfery, w których mogą z nich do pewnego stopnia korzystać Polacy. A nie jak wcześniej ktoś inny i to dokładnie nie wiadomo, kto.

Trudno się zatem dziwić, że zdaniem wielu Polaków odzyskanie niepodległości nastąpiło dopiero w roku 2015.