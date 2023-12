Komentarz Łukasza Żygadły: Marszałkowski show musi trwać

Od samego początku kadencji obserwujemy spektakl, którego najważniejszym aktorem jest Szymon Hołownia. Oczywiście nie może tu być zaskoczenia. Po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy, strona przeciwna, po otrzymaniu pierwszego stanowiska, odnotowuje wzrost zainteresowania, a przeciwnicy rządu Mateusza Morawieckiego, oczekują takiego batożenia „złych PiS-owców”, które odbywa się na Wiejskiej.

Problem w tym, że powoli skala sytuacji nielicujących z powagą parlamentu zaczyna wymykać się z pod kontroli, a sam marszałek Hołownia, pomimo zapowiedzi, że Izba przez niego kierowana będzie dla wszystkich, a on sam będzie każdego z posłów równo traktował, pod wpływem popularności i rosnącego zainteresowania, stawia co krok dalej swoje wodzirejskie zapędy, przekładając je nad powagę Sejmu. Stąd już krótka droga do upadku.

Zresztą historia polityki zna takie przypadki. Pamiętam jak zaczynał Ryszard Petru. Kierowana przez niego Nowoczesna w czasie pierwszej kadencji rządów PiS miała wyrastać na nową Platformę Obywatelską. Był nawet taki czas (krótko po wyborach w 2016 r.) kiedy nowoczesna miała lepsze notowania od PO. Życie szybko zweryfikowało potencjał „słynnego ekonomisty” oraz jego ludzi.